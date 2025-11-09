Тамбовская компания «Биосфера» освоила промышленное разведение шмелей для нужд теплиц
Новая отрасль сельского хозяйства появилась в Тамбовской области — шмелеводство. Компания «Биосфера» успешно запустила процесс промышленного разведения шмелей, используемых для эффективного опыления тепличных растений.
Отечественные производители овощей раньше приобретали шмелей за рубежом, но санкции побудили российские агропредприятия задуматься о создании собственного производства.
Шмелеводство пока не имеет официального статуса и считается одним из видов «прочего животноводства». Но спрос на продукцию среди владельцев теплиц постоянно растёт.
— После 2014 года объёмы тепличного овощеводства в России заметно увеличились, и вместе с этим выросла потребность в шмелях. Импорт стал невыгоден — насекомые плохо переносят транспортировку. Мы разработали технологию разведения с нуля, на это ушло несколько лет, — отметил исполнительный директор компании «Биосфера» Илья Рязанов.
Ферма специализируется на разведении земляного шмеля, наиболее подходящего вида для работы в теплицах. Весь цикл воспроизводства колонии длится примерно три месяца.
Партнёрами компании уже стали крупные тепличные комбинаты региона. Тамбовские шмели успешно используются для повышения урожайности помидоров и огурцов.
Востребованы они не только в теплицах, но и на плантациях подсолнуха и клубники. Специалисты уверены, что отечественное шмелеводство в ближайшее время сможет заместить зарубежные поставки.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Специалисты АО «СвердНИИхиммаш» (входит в машинострои...sp;эксплуатации ядерных объектов и в общепромышленном назначении.
- 18 марта на тамбовском предприятии АО «Пигмент» запущ...аких производств в России пока немного, тамбовский завод стал третьим.
- В Тамбовской области в текущем году заложили 161 гектар садов инт...о и Петровского округов на 8 гектарах разместили кусты земляники.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 2