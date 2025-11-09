MAX
1 день назад 494
Великоросс Агропром и пищевая промышленность

Тамбовская компания «Биосфера» освоила промышленное разведение шмелей для нужд теплиц

© api.top68.ru

Новая отрасль сельского хозяйства появилась в Тамбовской области — шмелеводство. Компания «Биосфера» успешно запустила процесс промышленного разведения шмелей, используемых для эффективного опыления тепличных растений.

Отечественные производители овощей раньше приобретали шмелей за рубежом, но санкции побудили российские агропредприятия задуматься о создании собственного производства.

Шмелеводство пока не имеет официального статуса и считается одним из видов «прочего животноводства». Но спрос на продукцию среди владельцев теплиц постоянно растёт.

— После 2014 года объёмы тепличного овощеводства в России заметно увеличились, и вместе с этим выросла потребность в шмелях. Импорт стал невыгоден — насекомые плохо переносят транспортировку. Мы разработали технологию разведения с нуля, на это ушло несколько лет, — отметил исполнительный директор компании «Биосфера» Илья Рязанов.

Ферма специализируется на разведении земляного шмеля, наиболее подходящего вида для работы в теплицах. Весь цикл воспроизводства колонии длится примерно три месяца.

© api.top68.ru

Партнёрами компании уже стали крупные тепличные комбинаты региона. Тамбовские шмели успешно используются для повышения урожайности помидоров и огурцов.

Востребованы они не только в теплицах, но и на плантациях подсолнуха и клубники. Специалисты уверены, что отечественное шмелеводство в ближайшее время сможет заместить зарубежные поставки.

Источник: gazetaznamenka.ru

Комментарии 2

  • Нет аватара alexm10.11.25 12:05:18

    Спасибо за репортаж, НУ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО. Вот не думал!!!

    #1308324
  • Нет аватара ser5610.11.25 15:08:17

    Очень любопытно! Жаль, что немного не сказали о технологии, было бы очень познавательно!

    #1308332