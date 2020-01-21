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Детские сады и школы

В Смоленске открылись два новых детских сада

 © smoladmin.ru

В Смоленске открылись два новых детских сада. Учреждения заработали в микрорайонах Алтуховка и на Королевке. Каждый сад рассчитан на 150 детей, однако пока они загружены не полностью.

— 30 декабря прошлого года детскому саду № 52, так же, как и детскому саду № 83 в микрорайоне Королевка, была выдана лицензия на осуществление образовательной деятельности по программам дошкольного и дополнительного образования, — сообщили сотрудники пресс-службы. — В преддверии новогодних праздников здесь прошел День открытых дверей для малышей и их родителей — состоялся утренник, было организовано праздничное новогоднее представление.

 © smoladmin.ru

Ранее портал отмечал, что появление детских садов — важное событие. В последние годы микрорайоны активно заселяются, молодые родители охотно покупают жилье подальше от центра Смоленска.

 © smoladmin.ru

Фото: администрация Смоленской области.

https://glavnay...ma.com/?p=74120

Источник: http://smolgrad.ru/new/v-smolenske-...rrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Смоленская область, новый детсад
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