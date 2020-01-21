В Рязанской области открыли новый спортивный комплекс
Церемония открытия современного физкультурно-оздоровительного комплекса «Триумф» в городе Спас-Клепики Рязанской области прошла 21 января.
В новом спорткомплексе есть 25-метровый бассейн с трибунами для зрителей, тренажёрные залы, универсальный спортзал. На базе ФОКа создали спортшколу, где будут готовить спортсменов для сборных команд Рязанской области и России. В секциях смогут бесплатно заниматься более 400 детей, двери комплекса открыты и для всех желающих вести здоровый образ жизни.
На строительство комплекса из федерального и областного бюджетов было направлено более 150 млн рублей.
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