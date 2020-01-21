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Информационные технологии

Российская операционная система «Ред ОС» выбрана для серверов Huawei

Основой комплексного решения Huawei и «Ред Софт» станут серверы Taishan 200 (модель 2280) и российская импорто-независимая операционная система «Ред ОС»".

Это система общего назначения на базе Linux для серверов. Ее используют органы государственной власти и госкорпорации России. С мая 2019 года Вашингтон запретил Huawei закупать оборудование и технологии американского производства. Китайская компания не может использовать ОС Android и сервисы Google.
Источник: https://360tv.ru/news/mir/huawei-nachnet-ispolzovat-rossijskuju-os/

Российские проекты зарубежом
  • shigorin shigorin
    21.01.2018:17:17

    Сдаётся мне, журналисты опять не въехали -- в данном разе в то, что китайцы много к кому в гости приходили. Но за коллег из Редсофта всяко рад    

    #1184843
  • alex4spb alex4spb
    21.01.2018:43:37

    по сути новость о том, что китайцы хотят поставлять на наш рынок свои сервера на базе процессоров Huawei Kunpeng 920 на архитектуре ARMv8.

    китайцы и Ред СОФТ обменялись двусторонними сертификатами совместимости.

    и теперь попытаются зайти на рынок госзакупок.

    #1184846
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