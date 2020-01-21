Российская операционная система «Ред ОС» выбрана для серверов Huawei

Основой комплексного решения Huawei и «Ред Софт» станут серверы Taishan 200 (модель 2280) и российская импорто-независимая операционная система «Ред ОС»".

Это система общего назначения на базе Linux для серверов. Ее используют органы государственной власти и госкорпорации России. С мая 2019 года Вашингтон запретил Huawei закупать оборудование и технологии американского производства. Китайская компания не может использовать ОС Android и сервисы Google.