В морском порту Усть-Луга введены в эксплуатацию объекты капитального строительства
Введены в эксплуатацию построенные Лужский западный канал, а также створ Лужский Морской Западный в морском порту Усть-Луга. Об этом сообщает пресс-служба ФГУП «Росморпорт».
Лужский западный канал имеет протяженность 2,57 км, ширину 160 м и отметки дна -14 м. Он предназначен для безопасного прохода в акватории морского порта Усть-Луга морских судов типа танкер «НО-50» с расчетными параметрами: длина — до 183,4 м, ширина — до 32,2 м, осадка в грузу — до 11 м.
Створ Лужский Морской Западный предназначен для обозначения оси Лужского западного канала для организации безопасного движения по нему судов.
Строительство осуществлялось за счет средств федерального бюджета.
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