В Калининграде открыли новый корпус детского сада с ясельными группами
В Калининграде открыли новый корпус детского сада с ясельными группами © kgd.ru
В Калининграде открыли новый корпус детского сада № 78.
Одноэтажное здание рассчитано на 88 мест, большинство из них — для детей от полутора до трёх лет.
Новый корпус рассчитан на четыре группы. Строительство здания началось весной 2019 года. Работы финансировали из федерального, областного и муниципального бюджетов. Подрядчиком выступало ООО «Мириам». Помимо основных работ компания благоустроены игровые и спортивные площадки с травмобезопасным покрытием.
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