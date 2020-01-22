В Калининграде открыли новый корпус детского сада с ясельными группами © kgd.ru

В Калининграде открыли новый корпус детского сада № 78.

Одноэтажное здание рассчитано на 88 мест, большинство из них — для детей от полутора до трёх лет.

Новый корпус рассчитан на четыре группы. Строительство здания началось весной 2019 года. Работы финансировали из федерального, областного и муниципального бюджетов. Подрядчиком выступало ООО «Мириам». Помимо основных работ компания благоустроены игровые и спортивные площадки с травмобезопасным покрытием.