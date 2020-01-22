После масштабной реконструкции открыт цех Московского эндокринного завода
В столице 23 января после масштабной реконструкции открылся новый производственный цех Московского эндокринного завода. Благодаря модернизации МЭЗ начал выпускать много новых лекарств, в том числе доступные аналоги импортных.
Работы проводились на площади почти 3 тысячи квадратных метров. Специалисты усилили участки перекрытий и создали дополнительные проёмы в наружных стенах, чтобы установить новое оборудование. Также проведён монтаж инженерных систем.
Московский эндокринный завод — единственное в России предприятие, которое производит наркотические и психотропные препараты, применяемые для оказания помощи больным с онкологическими заболеваниями.
Источник: https://www.tvc.ru/news/show/id/176735
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