После масштабной реконструкции открыт цех Московского эндокринного завода

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В столице 23 января после масштабной реконструкции открылся новый производственный цех Московского эндокринного завода. Благодаря модернизации МЭЗ начал выпускать много новых лекарств, в том числе доступные аналоги импортных.

Работы проводились на площади почти 3 тысячи квадратных метров. Специалисты усилили участки перекрытий и создали дополнительные проёмы в наружных стенах, чтобы установить новое оборудование. Также проведён монтаж инженерных систем.

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Московский эндокринный завод — единственное в России предприятие, которое производит наркотические и психотропные препараты, применяемые для оказания помощи больным с онкологическими заболеваниями.

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