Козья ферма открылась на Ставрополье

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Крупнейшая в Ставропольском крае козья ферма открыта в селе Надежда Шпаковского района. Инициатор проекта — ООО «Козий молочный комплекс «Надеждинский».

В настоящее время на ферме содержится 1030 голов голландских коз, в планах увеличение поголовья дойного стада до 2030 голов.

В ближайшие два месяца инвестор планирует начать переработку производимого молока, на территории создан комплекс, который будет производить порядка 2 тыс. тонн козьего молока, кефира, йогурта и сыров в год.

Общий объём вложений в проект составил 497 млн рублей. Продукция будет поставляться на российский рынок.

© stv24.tv

В планах нарастить этот показатель вдвое. «Ферма и комплекс по переработке козьего молока оснащены новейшим технологическим оборудованием, с применением современных технологий содержания коз», — сообщили в комитете.

Новое предприятие позволило обеспечить 28 новых рабочих мест.

© stv24.tv

https://stv24.tv/novosti/jogurty-iz-kozego-moloka-nachnut-vypuskat-v-shpakovskom-rajone/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.kz%2Fnews