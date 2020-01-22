Под Калининградом открылся новый птицеводческий комплекс

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Он располагается в посёлке Котельниково Зеленоградского городского округа.

«В декабре 2019 года был запущен в эксплуатацию птицеводческий и птицеперерабатывающий комплекс в посёлке Котельниково», — сообщается на официальном сайте муниципального образования.

Застройщиком является ООО «Птицеводческий комплекс «Продукты питания».

Производственная мощность новой птицефабрики оценивается примерно в 6,5 млн голов бройлеров в год.

Предприятие уже вышло на полную проектную мощность. По прогнозам в текущем году будет произведено более 10,5 тысяч тонн мяса бройлеров.