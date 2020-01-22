Под Калининградом открылся новый птицеводческий комплекс
Он располагается в посёлке Котельниково Зеленоградского городского округа.
«В декабре 2019 года был запущен в эксплуатацию птицеводческий и птицеперерабатывающий комплекс в посёлке Котельниково», — сообщается на официальном сайте муниципального образования.
Застройщиком является ООО «Птицеводческий комплекс «Продукты питания».
Производственная мощность новой птицефабрики оценивается примерно в 6,5 млн голов бройлеров в год.
Предприятие уже вышло на полную проектную мощность. По прогнозам в текущем году будет произведено более 10,5 тысяч тонн мяса бройлеров.
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