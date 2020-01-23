Определен облик Национального космического центра по проекту российского архбюро UNK project
Центральное звено проекта — треугольная башня высотой 214,5 метров, в ней располагается штаб-квартира Роскосмоса с Центром управления полетами, — важная градостроительная доминанта, формирующая новый силуэт района. К башне будет примыкать длинный корпус с исследовательскими лабораториями и офисами, фактически он будет протяженностью с Новый Арбат. Сквозь все здание пройдет центральная галерея, символизирующая ленту времени и рассказывающая историю освоения космоса.
На территории комплекса также появится технопарк, музейный центр, дворы с экспозицией под открытым небом.
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Чистые геометрические формы комплекса подчеркнуты решением фасадов в виде сплошных стеклянных плоскостей. Все блоки решены по единому принципу — стеклянные объемы, обернутые алюминиевыми ламелями, но при этом у каждого на витраже свой уникальный рисунок.
Сквозь все здание пройдет центральная галерея: ширина пассажа составит 14 метров, длина — 545 метров, высота потолков — 15 метров. Вдоль галереи будут находиться столовые, предприятия бытового обслуживания и входы в офисные и лабораторные корпуса. Но главное — здесь разместятся экспонаты, демонстрирующие достижения космической промышленности разного периода времени.
Этот проект вобрал в себя весь опыт, накопленный за 20 лет существования UNK project. Каждый из модулей этой «космической станции» — результат нашего двадцатилетнего опыта проектирования и реализации различных по своим функциям объектов — начиная от торговых и офисных центров, заканчивая культурными учреждениями и общественными пространствами. Здесь все эти компоненты объединены в единый организм — общую коммуникационную платформу. С точки зрения образа мы вдохновлялись модульностью космических станций. Высотная доминанта — парафраз стремления человека вверх. Кто-то увидит ракету, кто-то луч света…
Здание Национального космического центра на базе завода им. Хруничева планируется построить в течение трех лет. Компания АО «Мосинжпроект» уже приступила к сооружению фундамента.
Средства на строительство предусмотрены в Адресной инвестиционной программе, команда сформирована. Здесь будет один из лучших микрорайонов Москвы, который появится в рамках развития территории Мневниковской поймы.
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