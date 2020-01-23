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Технопарки, ОЭЗ, кластеры, инкубаторы...

Определен облик Национального космического центра по проекту российского архбюро UNK project

 © i.archi.ru

Центральное звено проекта — треугольная башня высотой 214,5 метров, в ней располагается штаб-квартира Роскосмоса с Центром управления полетами, — важная градостроительная доминанта, формирующая новый силуэт района. К башне будет примыкать длинный корпус с исследовательскими лабораториями и офисами, фактически он будет протяженностью с Новый Арбат. Сквозь все здание пройдет центральная галерея, символизирующая ленту времени и рассказывающая историю освоения космоса.

На территории комплекса также появится технопарк, музейный центр, дворы с экспозицией под открытым небом.

©Видео с youtube.com

Чистые геометрические формы комплекса подчеркнуты решением фасадов в виде сплошных стеклянных плоскостей. Все блоки решены по единому принципу — стеклянные объемы, обернутые алюминиевыми ламелями, но при этом у каждого на витраже свой уникальный рисунок.

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

Сквозь все здание пройдет центральная галерея: ширина пассажа составит 14 метров, длина — 545 метров, высота потолков — 15 метров. Вдоль галереи будут находиться столовые, предприятия бытового обслуживания и входы в офисные и лабораторные корпуса. Но главное — здесь разместятся экспонаты, демонстрирующие достижения космической промышленности разного периода времени.

 © stroi.mos.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

Этот проект вобрал в себя весь опыт, накопленный за 20 лет существования UNK project. Каждый из модулей этой «космической станции» — результат нашего двадцатилетнего опыта проектирования и реализации различных по своим функциям объектов — начиная от торговых и офисных центров, заканчивая культурными учреждениями и общественными пространствами. Здесь все эти компоненты объединены в единый организм — общую коммуникационную платформу. С точки зрения образа мы вдохновлялись модульностью космических станций. Высотная доминанта — парафраз стремления человека вверх. Кто-то увидит ракету, кто-то луч света…

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

Здание Национального космического центра на базе завода им. Хруничева планируется построить в течение трех лет. Компания АО «Мосинжпроект» уже приступила к сооружению фундамента.

Средства на строительство предусмотрены в Адресной инвестиционной программе, команда сформирована. Здесь будет один из лучших микрорайонов Москвы, который появится в рамках развития территории Мневниковской поймы.
Источник: https://archi.ru/news/84741/unk-pro...v-nacionalnogo-kosmicheskogo-centra

космонавтика, Роскосмос, центр Хруничева, федеральное космическое агентство, космос
  • Нет аватара Info_Rus
    23.01.2002:48:31

    ноябрь, у котлована, обозначился контур, если смотреть прямо — блок 1, если левее — блок 1а

     © i.imgur.com

     © images.vfl.ru

    И кстати обратите внимание как в Америке, посмотрите на карте откройте город любой, есть в wikimapia.org та же Филадельфия в центре города, вдоль реки располагается много производств, и даже в центре, хоть где…, домов и жилья на берегу у воды практически нет

    Международный аэропорт Филадельфии, Военно-морская верфь и нефтеперерабатывающий завод, все рядом в центре

    Так вот в статье одно из последних предприятий в центре города на берегу реки

    И оно остается тут и будет модернизировано

    Отредактировано: Info_Rus~03:30 23.01.20
    #1185063
  • Денис Звягенцев Денис Звягенцев
    23.01.2004:34:54

    Где небоскреб в виде ракеты?   

    #1185067
  • Human RS Human RS
    23.01.2006:33:26

    Национальный космический центр конечно здорово оживит и украсит собой этот депрессивный район.

    В проекте же все понравилось кроме огромной парковки, могли бы уж и подземный паркинг сделать, а над ним парк разбить.

    Отредактировано: Human RS~06:46 23.01.20
    #1185069
  • Нет аватара MusclePump
    23.01.2012:05:10

    Это не только облагородит и украсит Москву, но и России как космической державе очень сильно не хватает такого современного, централизованного и многофункционального центра.

    #1185110
    • pticekrolik pticekrolik
      23.01.2021:26:00

      Космической державе, наверное, лучше был бы неуничтоженный «Хруничев», да видно не судьба. Ну хоть офисный центр будет, фиг с ним, что без производства, зато стильненький.

      #1185216
  • Кот Стальной Кот Стальной
    23.01.2014:34:02

    Красивый проект.

    Единственное что вызывает у меня вопросы:

    башня высотой 214,5 метров, в ней располагается штаб-квартира Роскосмоса с Центром управления полетами

    Стоит ли столь важное подразделение размещать в высотке? Не лучше ли где-то внизу? Защищенность выше от всего — шум, помехи, возможные происшествия…

    #1185131
    • Нет аватара Cinik
      23.01.2014:51:37

      В моём представлении, у ЦУПа должен быть большой такой зал. Не знаю, как его в башне разместить.

      #1185141
      • Нет аватара Lyudov
        23.01.2019:51:44

        ЦУП по всей видимости предполагается в низкой части здания — на нижнем рендере он между башней и четырьмя модулями повыше.

        #1185200
  • Нет аватара lux099
    23.01.2018:55:32

    Сколько ж чиновников расплодиться там…, беда нашему космосу(((

    #1185190
  • Николай Южаков
    23.01.2020:41:19

    Асимметричный ответ, типа вы нас подвинули с рынка, а мы будем делать более дорогие ракеты. Собрались на луну в 2014? а мы построим мемориальный комплекс за это же время.

    #1185206
  • Нет аватара AndreiЯНАО
    23.01.2021:11:06

    Считаю что подобный центр надо строить в космической столице России — Самаре.

    #1185213
    • Геннадий Тесёлкин Геннадий Тесёлкин
      23.01.2022:10:04

      чиновникам в москве теплее

      #1185222
      • Derrot Beton
        24.01.2002:24:03

        не нашел на сайте этого архбюро облик, и это концепт или уже утвержденный проект? Понравилась концепция умного города там же на сайте, такие плавные дома вписываются в пространство и небо. Просторно, современно.

        Вы б на дату ролика от роскосмоса посмотрели, 21 октября 2019 года, как-то запоздали вы с новостью и все же это концепция, но утвержденная. Могут быть и другие концепции от архбюро. Посмотрим.

        Отредактировано: Derrot Beton~03:56 24.01.20
        #1185240
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