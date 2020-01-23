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Авиация

Первые двигатели ПД-14 для МС-21 доставлены на Иркутский авиазавод

ПД-14 в зале подготовки на загородной испытательной станции ОДК-Пермские моторыПД-14 в зале подготовки на загородной испытательной станции ОДК-Пермские моторы © uecrus.com

На Иркутский авиационный завод, где идет сборка среднемагистрального пассажирского самолета МС-21, доставлены первые турбореактивные двухконтурные двигатели ПД-14 производства «ОДК — Пермские моторы». Двигатели будут впервые установлены на среднемагистральный авиалайнер МС-21, который создается в кооперации холдингов госкорпорации «Ростех»

Двигатели переданы на участок досборки двигательных установок, а после процедуры входного контроля начнется установка ПД-14 на самолет, сборка которого уже идет на заводе.

В «Ростехе» уточнили, что первый полет авиалайнера МС-21 с российскими двигателями ПД-14 состоится уже в этом году.

Согласно релизу «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК), ПД-14 — первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации, разработанный с учетом международных норм и требований. Двигатель тягой 14 тонн создавался с применением новейших технологий и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные характеристики и высокий уровень экологичности.

 © vpk.name
Источник: https://vpk.name/news/368120_pervye...tavleny_na_irkutskii_aviazavod.html

ПД-14
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    23.01.2008:23:11

    Повтор.

    Первая публикация 21.04.2019 года.

    #1185079
    • Роман Клёва Роман Клёва
      23.01.2009:52:41

      Блин всё перерыл, не могу ее найти( Там где-то уже модератор удалял такую новость сославшись на автора DKerr, но и у него я не нашел эту новость   

      #1185089
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        23.01.2010:24:01

        Выходите на страничку пользователя DKerr, входите в его публикации, седьмая страница, 21.04.2019 года.

        https://sdelano...u/blogs/119296/

        #1185094
        • aleksandrvvsysop . aleksandrvvsysop .
          23.01.2011:35:31

          Но это новость только о передаче «Иркуту», что не обязательно равно доставке в Иркутск.

          #1185105
          • Сергей Котенко Сергей Котенко
            23.01.2015:30:08

            То есть вы согласны с тем, что последняя новость только о транспортировке двигателей от склада компании до Иркуского авиационного завода.

            Что является рутинной транспортной операцией.

            Можно и вообще удалить за малой значимостью.

            #1185149
            • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
              23.01.2017:44:31

              Я абсолютно против удаления.

              МС-21 это один из важнейших для страны проектов и надо писать достаточно подробно как продвигается работа по реализации этого проекта.

              Наконец-то живые двигатели ПД-14 появились на заводе, который будет их устанавливать на самолеты и это совсем не мало значительная новсть.

              #1185179
  • Комментарий удален
  • Алекс Разработчик Алекс Разработчик
    23.01.2018:32:05

    Ура!     Праздник!

    #1185186
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