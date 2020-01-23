Первые двигатели ПД-14 для МС-21 доставлены на Иркутский авиазавод

ПД-14 в зале подготовки на загородной испытательной станции ОДК-Пермские моторы © uecrus.com

На Иркутский авиационный завод, где идет сборка среднемагистрального пассажирского самолета МС-21, доставлены первые турбореактивные двухконтурные двигатели ПД-14 производства «ОДК — Пермские моторы». Двигатели будут впервые установлены на среднемагистральный авиалайнер МС-21, который создается в кооперации холдингов госкорпорации «Ростех»

Двигатели переданы на участок досборки двигательных установок, а после процедуры входного контроля начнется установка ПД-14 на самолет, сборка которого уже идет на заводе.

В «Ростехе» уточнили, что первый полет авиалайнера МС-21 с российскими двигателями ПД-14 состоится уже в этом году.

Согласно релизу «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК), ПД-14 — первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации, разработанный с учетом международных норм и требований. Двигатель тягой 14 тонн создавался с применением новейших технологий и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные характеристики и высокий уровень экологичности.

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