«Иркут» получил первые отечественные двигатели ПД-14 для МС-21

Два первых отечественных двигателя ПД-14, предназначенных для установки на новейшие пассажирские лайнеры МС-21, передали авиастроительной корпорации «Иркут».

Двигатель прошел аудит комиссии Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) под наблюдением представителей Росавиации.

Двигатели изготовила АО «ОДК — Пермские моторы» в количестве 16 штук. Следующие два из них испытают в течение года, после чего также передадут авиастроительной компании, пишет РИА Новости.

Отмечается, что двигатель прошел аудит комиссии Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) под наблюдением представителей Росавиации. Это позволит в дальнейшем получить специальный сертификат одобрения, который даст право зарубежным авиакомпаниям приобретать и эксплуатировать авиалайнеры МС-21 с двигателями ПД-14.

Двигатель ПД-14 — первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации. Он разработан для узкофлюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300 с применением новейших технологий и композитных материалов.

Ранее на коллегии Минпромторга было сообщено, что серийное производство российского авиалайнера МС-21 начнется в 2021 году. При этом на машину получено уже 175 заказов.