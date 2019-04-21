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Авиация

«Иркут» получил первые отечественные двигатели ПД-14 для МС-21

  •  © tvzvezda.ru

Два первых отечественных двигателя ПД-14, предназначенных для установки на новейшие пассажирские лайнеры МС-21, передали авиастроительной корпорации «Иркут».

Двигатель прошел аудит комиссии Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) под наблюдением представителей Росавиации.

Двигатели изготовила АО «ОДК — Пермские моторы» в количестве 16 штук. Следующие два из них испытают в течение года, после чего также передадут авиастроительной компании, пишет РИА Новости.

Отмечается, что двигатель прошел аудит комиссии Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) под наблюдением представителей Росавиации. Это позволит в дальнейшем получить специальный сертификат одобрения, который даст право зарубежным авиакомпаниям приобретать и эксплуатировать авиалайнеры МС-21 с двигателями ПД-14.

Двигатель ПД-14 — первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации. Он разработан для узкофлюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300 с применением новейших технологий и композитных материалов.

Ранее на коллегии Минпромторга было сообщено, что серийное производство российского авиалайнера МС-21 начнется в 2021 году. При этом на машину получено уже 175 заказов.

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https://tvzvezda.ru/news/opk/content/20194211658-YzHhg.html

ПД-14, МС-21, Иркут, ОДК-Пермские моторы
  • Нет аватара Toplevel
    21.04.1920:33:36

    Ура!!!

    #1123897
  • Нет аватара sde012
    21.04.1920:34:35

    Надеюсь, отношение к персоналу не оказывает влияния на качество самих двигателей. Т.к. несколько негативных впечатлений.

    Одно родственницу на улицу выкинули, попросили по собственному подписать, хотя надо было еще год проработать, т.к. учеба в вузе платном.

    Другая подскользнулась возле проходной и ударилась…

    Хотелось бы чтобы отношение лучше было к работникам, человечнее.

    Это все в этом «кусте». Не знаю там точных юр.лиц. Но все эта территория ПМ.

    Отредактировано: sde012~20:36 21.04.19
    #1123899
    • Holso Stitchred Holso Stitchred
      21.04.1920:49:48

      А почему ваша родственница не обратилась в инспекцию по труду или в прокуратуру?

      #1123902
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