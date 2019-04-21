«Иркут» получил первые отечественные двигатели ПД-14 для МС-21
Два первых отечественных двигателя ПД-14, предназначенных для установки на новейшие пассажирские лайнеры МС-21, передали авиастроительной корпорации «Иркут».
Двигатель прошел аудит комиссии Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) под наблюдением представителей Росавиации.
Двигатели изготовила АО «ОДК — Пермские моторы» в количестве 16 штук. Следующие два из них испытают в течение года, после чего также передадут авиастроительной компании, пишет РИА Новости.
Отмечается, что двигатель прошел аудит комиссии Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) под наблюдением представителей Росавиации. Это позволит в дальнейшем получить специальный сертификат одобрения, который даст право зарубежным авиакомпаниям приобретать и эксплуатировать авиалайнеры МС-21 с двигателями ПД-14.
Двигатель ПД-14 — первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации. Он разработан для узкофлюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300 с применением новейших технологий и композитных материалов.
Ранее на коллегии Минпромторга было сообщено, что серийное производство российского авиалайнера МС-21 начнется в 2021 году. При этом на машину получено уже 175 заказов.
21.04.1920:33:36
21.04.1920:34:35
21.04.1920:49:48