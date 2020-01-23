В Белгородской области запустили производство телеком-оборудования

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21 января в Шебекинском городском округе в рамках областной Программы 500/10000 была запущена первая очередь производства высокотехнологичного телекоммуникационного оборудования. На предприятии будут выпускаться серверные шкафы и аксессуары, всепогодные, климатические и ЦОД решения, сейфы, антивандальные ящики. Продукция экспортно ориентированная, поставляется на рынки Украины, Белоруссии, Казахстана.

Производство разместилось в селе Новая Таволжанка рядом с бывшим сахарным заводом — памятником архитектуры начала XX века. Компания намерена развивать эту ранее депрессивную площадку.

Общие затраты на первую очередь проекта составили порядка 120 млн рублей, создано свыше 100 рабочих мест, почти половина занятых — местные жители.

«На сегодняшний день мы запустили новые обрабатывающие центры, лазерный комплекс, также заработала линия автоматической покраски. Это даст нам возможность изготавливать новые виды продукции, повысить качество, производительность труда», — рассказал директор предприятия «Телеком Групп» Артем Махонин.

По Программе 500/10000 в 2019 году ООО «Телеком Групп» получило из областного бюджета субсидию на возмещение части понесенных затрат на приобретение оборудования с целью создания производства в сельской местности в размере 5 млн рублей. Также была оказана льготная финансовая поддержка в виде займа Белгородского областного фонда поддержки МСП в размере 8 млн рублей и предоставлено поручительство Белгородского гарантийного фонда для привлечения банковского займа.

© belregion.ru

© belregion.ru

© belregion.ru

© belregion.ru

© belregion.ru

© belregion.ru

© belregion.ru