На астраханской верфи заложен морской буксир-спасатель для Морспасслужбы

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На АО «Ахтубинский судостроительно — судоремонтный завод», 22 января состоялась торжественная церемония закладки морского противопожарного буксира-спасателя проекта Ne011 для ФБУ «Морспасслужба». На АО «Ахтубинский судостроительно — судоремонтный завод», входящем в ООО «Объединенные Верфи Вега», 22 января по сообщению Федерального агенства морского и речного транспорта состоялась торжественная церемония закладки морского противопожарного буксира-спасателя проекта Ne011 для ФБУ «Морспасслужба». Проект разработан АО «Нордик Инжиниринг».

Строительство судна осуществляется по госконтракту, заключенному с ФКУ «Дирекция госзаказчика», в рамках выполнения государственной целевой программы.

Судно предназначено для буксировки несамоходных плавсредств, установки и снятии знаков плавучей и береговой судоходной обстановки, доставки и развёртывания средств ЛАРН, оказания помощи в тушении пожаров.

Район плавания будущего буксира — это морская акватория и внутренние водные пути. Предполагается использование судна при плавании в мелкобитом разреженном льду толщиной до 70 см, а также за ледоколом в сплошном льду толщиной до 65 см. Автономность судна — 10 суток. Дальность плавания экономическим ходом с палубным грузом до 33 тонн (без буксировки) составляет около 2200 миль. Дальность буксировки со скоростью 6 узлов с использованием 85% мощности главных двигателей составляет около 950 миль, а дальность плавания экономическим ходом с максимальным палубным грузом 50 тонн составляет около 1200 миль.

Главные размерения судна: Длина наибольшая, - 26,81м; Ширина наибольшая — 9,5 м В мероприятии приняли участие генеральный директор ФКУ «Дирекция госзаказчика» Анатолий Мишанов, руководство и представители завода.