Корпорация «АСИ» внедрила на АвтоВАЗе систему взвешивания жидкого алюминия

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Корпорация «АСИ» (г. Кемерово) по заказу АвтоВАЗа спроектировала, изготовила и успешно ввела в строй систему автоматизированного весового учёта металлических сплавов для девяти монорельсовых тележек с разливочными ковшами барабанного типа. Это решение позволило существенно повысить эффективность производственного процесса и обеспечить точный учёт материалов в цехе алюминиевого литья автомобилестроительной компании.

Каждый из девяти весоизмерительных комплексов, запущенных на предприятии, включает в себя грузоприемное устройство, состоящее из весовых модулей, установленных вместо кронштейнов с закреплёнными концами канатов. А также весоизмерительное устройство, встроенное в защитный шкаф и расположенное непосредственно в кабине машиниста. Поскольку взвешивание ковша, транспортирующего металлический сплав, должно производиться в заданной позиции, механизм подъёма каждой тележки дополнительно оснащён датчиком положения траверсы.

Фиксация веса жидкого алюминия осуществляется автоматически непосредственно в разливочных ковшах на борту тележек монорельсовой дороги. Результаты измерений по защищенному каналу связи передаются в базу данных панели оператора, где показатели каждого взвешивания привязываются к дате и времени без возможности внешней корректировки.

Конструктивные особенности позволяют эффективно эксплуатировать систему взвешивания жидкого алюминия в промышленных условиях высокого уровня запылённости, широкого диапазона температур и в ситуациях динамических боковых и вертикальных ударных нагрузок. Весоизмерительный комплекс демонстрирует стабильные метрологические характеристики в течение всего межповерочного периода, обеспечивает удобство эксплуатации и технического обслуживания.

В соответствии с условиями контракта Корпорация «АСИ» выполнила полный комплекс работ по внедрению весоизмерительной системы в цехе алюминиевого литья АвтоВАЗа, включающий проектирование, изготовление, поставку и ввод оборудования в строй.