В 2019 году на Кубани ввели в эксплуатацию более 5 тысяч га мелиорируемых земель

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Строительство и реконструкция мелиоративных систем проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт АПК».

Целевой показатель был перевыполнен на 50%.

Согласно плану, необходимо было ввести в эксплуатацию не менее 3,4 тысяч га мелиорируемых земель. Нашим аграриям удалось значительно перевыполнить его, — отметили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края.

В ведомстве добавили, что для повышения плодородия почв в 2019 году аграриям было направлено 340 млн рублей субсидии из федерального и краевого бюджетов.

В минсельхозе акцентировали, что увеличение площади орошаемых земель позволит наращивать объемы сельхозпродукции, в том числе экспортно ориентированной. В целом к 2024 году на Кубани в рамках реализации нацпроекта будет введено не менее 15 тысяч га таких сельхозугодий.