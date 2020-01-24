В Кировской области открыт новый корпус Советской птицефабрики

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Советская птицефабрика запустила очередной высокотехнологичный корпус. Здесь поместятся 145тысяч кур-несушек породы кросс ломан белый.

К концу этого года по итогу программы модернизации во всех цехах птицефабрики планируют разместить один миллион кур-несушек .

В общей сложности в развитие производства вложили более 200 млн рублей. Главная цель инвестиционной программы по реконструкции и модернизации — производство 1 млн яиц в день.

Приобретение оборудования ведущих мировых производителей, по словам руководства, позволяет применять новые технологии по уходу и содержанию птицы, доступные в современном яичном птицеводстве. Кроме того, на предприятии внедрена система менеджмента качества, существенно влияющая на безопасность яиц.

— Продукция нашей агрофирмы представлена во всех регионах России. Ежедневно несколько фур увозят свежее кировское яйцо на продажу в крупные ритейлы страны. Сотрудничество с ними автоматически влечёт дополнительные проверки качества продукции. Поэтому с уверенностью можно сказать, что наше яйцо отвечает всем требованиям сертификации, — отметило руководство.

Птицефабрика сейчас находится на пике своего развития. Аналогичный высокотехнологичный корпус, но с итальянским оборудованием, агрофирма уже запустила в августе прошлого года. Ранее в строй ввели яйцесортировальную машину из Голландии, а в декабре на площади 900 квадратных метров начал функционировать новый логистический центр. Но на этом планы по развитию не заканчиваются — осенью 2020 года здесь ожидается завершение монтажа утеплённой галереи централизованного яйцесбора немецкого производства. Она соединит новые и реконструированные корпусы с яйцескладом. Это значительно облегчит ручной труд сотрудников птицефабрики.

Так называемый меланж (битое яйцо) с птицефабрики закупает соседнее производство в Советске — фабрика печенья «Сладкая Слобода» для выпуска своей продукции, которая в свою очередь попадает не только на прилавки страны, но и далеко за её пределы.

Сейчас на сельхозпредприятии трудятся порядка 160 человек, среди них есть и те, кто прошли зарубежную стажировку за счёт работодателя. К концу всех преобразований здесь появятся ещё несколько высококвалифицированных сотрудников.

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© kirovreg.ru