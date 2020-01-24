Шестой свиноводческий комплекс ГК «АГРОЭКО» заработал в Тульской области

© yandex.ru

Последний из запланированных свиноводческих комплексов — ферму «Новотроицкая» — ввела ГК «АГРОЭКО» в Куркинском районе Тульской области.

В строительство объекта было инвестировано 1,5 млрд рублей.

В состав комплекса входят несколько производственных цехов — племенного выращивания, осеменения, ожидания, опороса, а также пять цехов откорма, где может единовременно содержаться 42,5 тыс. голов животных.

С выходом на проектную мощность свиноводческие комплексы ГК «АГРОЭКО» полностью закроют потребность Тульской области в свинине. В районах появится 580 новых высокотехнологичных рабочих мест для сельских жителей. Все фермы холдинга — полностью автоматизированные предприятия, соответствующие мировым стандартам биологической безопасности.

Всего в Тульской области введено в эксплуатацию шесть комплексов, а также станция искусственного осеменения и элеватор. Готовится к запуску еще один объект — комбикормовый завод, который обеспечит получение 20 тонн продукции в час. Проектная мощность кластера — 60 тысяч тонн свинины в живом весе и 145 тысяч тонн качественных комбикормов в год.

Всего в Тульской области введено в эксплуатацию шесть комплексов, а также станция искусственного осеменения, карантин и элеватор.

Предприятия компании расположены на территории Ефремовского, Воловского и Куркинского районов. Введены в эксплуатацию фермы «Марьинская», «Сергиевская», «Юдинская», «Ефремовская», «Натальинская», «Новотроицкая», карантин «Красавский», куркинская станция искусственного осеменения и элеватор. Готовится к сдаче — комбикормовый завод мощностью 20 тонн/час.

Общий объем финансирования проекта — 11,9 млрд руб. Проектная мощность: 60 тыс. тонн производства свинины в живом весе в год и 145 тыс. тонн — производства кормов.

Современные фермы ГК «АГРОЭКО» являются полностью автоматизированными и соответствуют мировому уровню стандартов экологической безопасности. В технологии производства используется опыт европейских и американских свиноводческих компаний.

После того, как все фермы заработают на полную мощность, «АГРОЭКО» полностью обеспечит потребности региона в свинине.