В Тульской области запущена вторая очередь свиноводческого комплекса «Кимовский»
23 сентября в Кимовском районе Тульской области официально открыта вторая очередь свиноводческого комплекса «Кимовский», построенного группой компаний «АГРОЭКО».
Новая площадка рассчитана на содержание 50 тысяч голов свиней и производство 10 тысяч тонн свинины. Комплекс — высокотехнологичное производство, все процессы, в том числе кормление животных, максимально автоматизированы. Поэтому обслуживать эту площадку будут 70 человек.
Инвестиции в проект оцениваются более чем в 10 млрд рублей.
Всего на предприятии создано 70 рабочих мест.
На откорме животные будут содержаться 176 дней, за это время они нагуляют примерно 120 кг живого веса.
На комплексе есть и специальное отделение для оплодотворения свиноматок, родильное отделение, специальные отсеки для маленьких поросят с подогреваемыми полами и берложками. Как рассказали ветеринары комплекса, свиноматки дают в среднем 17 поросят в одном опоросе, а некоторые и больше. И рожают два раза в год.
Холдинг «АГРОЭКО» занимает 6-е место в рейтинге производителей свинины в России, с долей производства 5,7% от всего объема свинины. А также 7-е место среди производителей комбикормов. В Тульской области компания производит 80% всей свинины, развивая производство в Ефремовском, Куркинском, Воловском и Кимовском районах. В составе холдинга работает 51 свиноводческая площадка, селекционно-генетический центр, 4 комбикормовых завода, растениеводческий кластер, автотранспортные предприятия, молочная ферма, мясоперерабатывающее предприятие, сеть фирменных магазинов. Общая численность сотрудников — более 9 тысяч человек. Причем в Тульской области работает более 1000 человек.
Всего компания «АГРОЭКО» инвестировала в развитие агропромышленного комплекса Тульской области более 22 млрд рублей.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- 28 февраля состоялось открытие нового свиноводческого комплекса ГК &la...водства ГК «Агроэко» оценивались в 1-1,5 млрд рублей.
- В хуторе Петровском Кочубеевского округа запущена в эксплуатацию ...p;5 тысяч тонн свинины. Инвестиции в проект составили 1,1 млрд рублей.
- 26 сентября в селе Селезнево Плавского района Тульской области открылс...в год.Строительство производства обошлось в один миллиард рублей.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0