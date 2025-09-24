23 сентября в Кимовском районе Тульской области официально открыта вторая очередь свиноводческого комплекса «Кимовский», построенного группой компаний «АГРОЭКО».

Новая площадка рассчитана на содержание 50 тысяч голов свиней и производство 10 тысяч тонн свинины. Комплекс — высокотехнологичное производство, все процессы, в том числе кормление животных, максимально автоматизированы. Поэтому обслуживать эту площадку будут 70 человек.

Инвестиции в проект оцениваются более чем в 10 млрд рублей.

Всего на предприятии создано 70 рабочих мест.

На откорме животные будут содержаться 176 дней, за это время они нагуляют примерно 120 кг живого веса.

На комплексе есть и специальное отделение для оплодотворения свиноматок, родильное отделение, специальные отсеки для маленьких поросят с подогреваемыми полами и берложками. Как рассказали ветеринары комплекса, свиноматки дают в среднем 17 поросят в одном опоросе, а некоторые и больше. И рожают два раза в год.

Холдинг «АГРОЭКО» занимает 6-е место в рейтинге производителей свинины в России, с долей производства 5,7% от всего объема свинины. А также 7-е место среди производителей комбикормов. В Тульской области компания производит 80% всей свинины, развивая производство в Ефремовском, Куркинском, Воловском и Кимовском районах. В составе холдинга работает 51 свиноводческая площадка, селекционно-генетический центр, 4 комбикормовых завода, растениеводческий кластер, автотранспортные предприятия, молочная ферма, мясоперерабатывающее предприятие, сеть фирменных магазинов. Общая численность сотрудников — более 9 тысяч человек. Причем в Тульской области работает более 1000 человек.

Всего компания «АГРОЭКО» инвестировала в развитие агропромышленного комплекса Тульской области более 22 млрд рублей.

