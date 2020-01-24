В Орле открыта первая очередь нового завода сантехники компании «Керама Марацци»
24 января в Орле на промплощадке бывшего сталепрокатного завода торжественно открыто новое промышленное производство — завод сантехники компании «Керама Марацци»
О начале реализации этого проекта компания заявила в начале 2019 года. На полную мощность производство выйдет в 2022 году. К этом моменту количество созданных рабочих мест достигнет 500. Полная стоимость инвестпроекта — около 5 млрд рублей.
В 2019 году «Керама Марацци» планировала вложить в этот проект 802 млн рублей.
Анонсированная мощность предприятия -- 270 тыс. сантехнических изделий и 5,7 млн кв. м керамического гранита в год.
На 2021 год намечен запуск 2-ой очереди завода сантехники и запуск первой линии по выпуску керамического гранита. Вторую линию керамогранита запустят в 2022 году.
Соглашение о реализации проекта было подписано между инвестором и Орловской областью на полях Петербургского международного экономического форума компания «Керама Марацци» летом прошлого года.
В феврале этого года стало известно, что компания KERAMA MARAZZI выкупила последние свободные площади в индустриальном парке «Орел» (проект метизной группы ПАО «Северсталь»). Сделка состоялась в конце 2018 года.
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