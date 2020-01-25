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С 1 октября 2019 года назначен новый рейс электропоезда «Ласточка» — из Перми в Верещагино, сообщает Министерство транспорта Пермского края. Это дневной ускоренный поезд, ранее в расписании подобного маршрута не значилось. Первым дневным поездом накануне уже воспользовалось 89 пассажиров, в обратном направлении до Перми проехал 91 человек.

Инновационные поезда «Ласточка» появились в Пермском крае 1 ноября 2018 года в количестве двух подвижных составов по пять вагонов в каждом. За весь период работы в регионе «Ласточкой» воспользовалось более 300 тыс. пассажиров. Сегодня «Ласточка» курсирует в двух направлениях — из Перми в Верещагино и до Кишерти, совершая утренние, дневные и вечерние рейсы.

В настоящее время рассматривается возможность восстановления прямого железнодорожного сообщения между Пермью и Екатеринбургом с использованием электричек «Ласточка» и организацией минимального количества остановок (станции Кунгур, Шамары, Первоуральск).

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