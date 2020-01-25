«Лента» запустила собственный цех по производству колбас и мясных полуфабрикатов в Новосибирске

© i.ytimg.com

В начале апреля 2019 года одна из крупнейших розничных сетей России сообщила об открытии первого собственного цеха по производству колбас и мясных полуфабрикатов в России. Цех заработал на территории гипермаркета «Лента» по адресу Бердское шоссе, 2, Новосибирск.

С запуском нового цеха «Лента» предложит жителям Новосибирска 16 позиций натуральных мясных деликатесов, копчёных, полукопчёных и варёных колбас, а также сосисок и сарделек, изготовленных по уникальным рецептам. Рецептуры новых деликатесов были разработаны технологами собственного производства компании в соответствии со вкусами и предпочтениями жителей Новосибирска и задекларированы только для компании «Лента».

Весь ассортимент продукции изготавливается из натурального мяса свинины, говядины, отборного шпика и специй, поставки мясного сырья обеспечивают хорошо известные жителям области местные производители — это «Кудряшевский мясокомбинат», «Черепановский мясозаготовительный комбинат», «Руно» и «Дело Вкуса». Коптится вся продукция на натуральной буковой и ольховой щепе, что гарантирует натуральный вкус и состав продукции.

Цех полностью оснащен немецким оборудованием последнего поколения — от фаршемешалок и мясорубок до куттеров и печей. Производство рассчитано на выпуск более 3 тонн колбасных изделий в сутки и обеспечивает 20 новых рабочих мест в гипермаркете. Компания планировала расширить количество наименований продукции до 63.

© infopro54.ru