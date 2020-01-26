Завод спецтехники с Урала освоил производство новой модели КМУ для лесозаготовителей

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В начале ноября 2019 года Уральский завод спецтехники, выпускающий более 300 моделей спецтехники, в частности изготавливающий модели с крано-манипуляторными установками (КМУ предназначена для осуществления погрузочно-разгрузочных работ, проведения монтажа и демонтажа, ремонтно-восстановительных работ) собственной разработки на шасси автомобилей отечественного и зарубежного производства, представил новую модель крано-манипуляторной установки КМУ АНТ 10ЛМ для лесозаготовителей, с высотой подъема 9.6 м и максимальной грузоподъемностью 3100 кг (1350 кг на максимальной высоте).

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Новая КМУ стала 23 моделью в линейке крано-манипуляторных установок выпускаемых заводом и второй моделью с лесным захватом.

Ранее завод освоил выпуск модели с лесным захватом КМУ АНТ 8.5-2 (максимальная грузоподъемность 4 тонны, максимальная высота подъема 10,02 м)

КМУ АНТ 8.5-2 с лесным захватом © aist.pro

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