В 2025 году Уральский Завод Подъемных Механизмов, расположенный в г. Миасc Челябинской области, с 2021 года серийно выпускающий поршневые и плунжерные насосы, запустил в производство две новые модели крано-манипуляторных установок и вакуумный насос.

В середине июля 2025 года УЗПМ АНТ представил новую тросовую крано-манипуляторную установку АНТ 2.2-2ТЛ весом 320 кг и грузоподъемностью на максимальном вылете — 450 кг, предназначенную для погрузочно-разгрузочных работ, монтажа, демонтажа и ремонтных операций с грузами до 990 кг.

Новая установка стала 15 моделью в линейке тросовых КМУ, выпускаемых предприятием. Ранее сайт Сделано у Нас сообщил о выпуске в 2024 году новой модели тросовой КМУ, которая стала 14 моделью в линейке тросовых КМУ выпускаемых заводом.

В середине июня 2025 года «УЗПМ АНТ» представил новую легкую крано-манипуляторную установку без гидросистемы весом 1220 кг, с тросовым механизмомКМУ АНТ 7.8-3грузоподъемностью 3030 кг на минимальном вылете стрелы 9,8 метров, предназначенную для установки на компактные шасси малой грузоподъёмности без потери устойчивости. Максимальный вылет стрелы КМУ составляет 4,8 м, а максимальная высота подъема — 4,75 м.

Новая модель КМУ стала самой легкой установкой выпускаемой Уральским Заводом Подъемных Механизмов.

Во второй половине сентября 2025 года пресс-служба «УЗПМ АНТ» сообщила о выпуске заводом новой модели вакуумного насоса НВП-5, предназначенной для установки на вакуумные автоцистерны — агрегаты сбора газового конденсата АКН, вакуумные ассенизационный машины МВ и проч.

Новая модель вакуумного пластинчато-роторного насоса НВП-5.00-00.00.000 (КО-505А) массой 123 кг, производительностью 310 (+31/-15) м3/ч и потребляемой мощностью 8±0,6 кВт стала 14 моделью в линейке насосов для емкостной спецтехники, выпускаемых предприятием.