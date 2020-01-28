ГК «Титан» запустила производство фенола и ацетона на заводе «Омский каучук»

архивное фото © energybase.ru

27 января состоялось торжественное мероприятие, посвященное запуску производства фенола и ацетона на заводе «Омский каучук».

В рамках реализации проекта ГК «Титан» приобрела более 300 единиц основного и вспомогательного технологического оборудования — колонн, теплообменных аппаратов, емкостей и насосов. В периоды активных работ на площадке цеха трудилось свыше 450 человек, в том числе специалисты трех десятков подрядных организаций.

Проект технического перевооружения производства фенола и ацетона является одним из этапов комплексного проекта модернизации омской нефтехимической площадки ГК «Титан». Параллельно компания реализует проект реконструкции кумола с узлом получения изопропилового спирта. Усовершенствованная отечественная технология позволит кратно уменьшить воздействие на окружающую среду, а современная система автоматического управления и регулирования позволяет минимизировать влияние человеческого фактора.Запуск производства изопропилового спирта даст толчок для развития экоавтохимии на его основе (стеклоомывающей жидкости, антифризов и т. п. ). Такая экоавтохимия оказывает минимальное воздействие на окружающую среду.

Проект технического перевооружения производства фенола и ацетона предусматривает увеличение мощности производства на треть и направлен и на повышение экономического потенциала Омской области, увеличение объемов налоговых отчислений в региональный бюджет и создание новых высокотехнологичных рабочих мест.

Проект был реализован в рамках Нефтехимического промышленного кластера Омской области, в том числе, на базе участника кластера — Омского промышленно-экономического колледжа — была открыта соответствующая специальность. Был также задействован средний и малый бизнес — российские поставщики технологического оборудования, а также строительные и специализированные монтажные организации из нескольких регионов, включая Татарстан и Башкортостан.

«На предприятии будут использоваться усовершенствованные отечественные решения и комплекс оборудования, которые в полной мере отвечают требованиям наилучших доступных технологий. Это позволит минимизировать воздействие на окружающую среду, причем качество продукции будет соответствовать самым высоким международным стандартам. В рамках нацпроекта „Международная кооперация и экспорт“ мы уже подписали с „Омским каучуком“ соглашение о реализации программы повышения конкурентоспособности. В соответствии с ней предприятие всего за 5 лет рассчитывает нарастить поставки за рубеж почти в 25 раз — до 7,4 млрд рублей в 2024 году, а также практически полностью заместить импорт фенола и ацетона», — пояснил представитель минпромторга РФ.