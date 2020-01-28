В Московской области открыта школа

В Московском открыли школу © moskovsky-today.ru

Для жителей микрорайонов «Татьянин парк» и «Мещерский лес» ТиНАО в школе № 1000 открылось новое учебное здание, которое готово принять 1100 учеников. Как объяснила директор школы Наталья Муреева, социальная значимость нового учебного корпуса очень высокая, так как ближайшее здание школы находится в трех километрах от микрорайонов «Татьянин парк» и «Мещерский лес». И многим детям приходилось тратить больше получаса, чтобы добраться до места учебы. Теперь же эта проблема решена.

© mospravda.ru

— Новое школьное здание строилось с учетом самых современных требований к безопасности и организации учебного процесса. Оно состоит их трех блоков: в одном располагается административный корпус и спортивно-учебный блок, во втором — учебные и специализированные кабинеты для основной и средней школы. Там есть интерактивные доски для проекта «Московская электронная школа», IT-полигон, актовый зал с мультимедиа оборудованием. В третьем блоке оборудован автономный блок для начальных классов, -рассказала Наталья Муреева. — В новом корпусе созданы все условия для пребывания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Наша школа — это «город», в котором дети могут получать качественное образование по разным направлениям: интеллектуальным, творческим и спортивным.

© mospravda.ru

Школа № 1000 активно участвует во многих городских проектах, в частности, в ней открыты кадетские классы, реализуется проект «Математическая вертикаль», ресурсным центром которого является МИСиС. Ведется активная подготовка по включению школы в городские проекты «Инженерный класс в московской школе» и «Медицинский класс в московской школе».

© mospravda.ru

Также для детей и подростков работает 88 кружков дополнительного образования различной направленности, жители округа могут посещать занятия в рамках проекта «Московское долголетие». Кроме того, школа является активным участником городских проектов «Взаимообучение московских школ» и «Гостеприимная школа».

© mospravda.ru

На территории образовательного комплекса расположена спортивная площадка со спортивным комплексом по различным видам спорта, футбольная площадка, беговые дорожки, площадка для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол, бадминтон и площадка для игр детей и взрослых.

© mospravda.ru

В Школе № 1000 обучается 3157 детей, из них 1728 школьников, 1429 дошкольников, в том числе 92 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

http://moskovsk...lnews_3756.html