Инвесторы крупнейшего аквапарка Черноземья выбрали пермскую IT-систему

В Белгородской области в селе Нижний Ольшанец на 12 тыс.кв. метрах открылся крытый аквапарк «Лазурный», который стал точкой притяжения жителей всех регионов Черноземья. Для обеспечения безопасности 1000 посетителей в водном комплексе установлена система видеонаблюдения Domination, разработанная пермской компанией «ВИПАКС».

В проект инвестировали более 1,6 млрд. рублей. Объект включает аквазону с бассейном, 13 горок, питание и SPA-услуги. Вся территория оборудования современными цифровыми технологиями, которые обеспечивают безопасное нахождение посетителей.

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Фото: пресс-служба ООО «ГК Агро-Белогорье»

Как заявляет пресс-служба главного инвестора проекта ГК «Агро-Белогорье» РБК, для аквапарка были внедрены передовые IT-системы, которые соответствуют всем действующим ГОСТам. В частности была использована система виденаблюдения бренда Domination, разработанная в Перми. В целях безопасности состояние всего оборудования проверяют технические специалисты.

Отметим, что аквапарк «Лазурный» строился с 2017 года. В его создании принимали участие десятки компаний из России, Украины, Латвии и Турции.