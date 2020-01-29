«Академик Ломоносов» выдал первые 10 млн кВт•ч электроэнергии

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Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) выдала в изолированную сеть Чаун-Билибинского энергоузла Чукотки первые 10 млн кВт•ч электроэнергии. Станция работает в Певеке чуть больше месяца, сообщает ИА «Чукотка» со ссылкой на департамент коммуникаций концерна «Росэнергоатом»

В настоящее время ПАТЭС обеспечивает 1/5 потребности Чаун-Билибинского энергоузла. В дальнейшем станция в полном объёме закроет возрастающие потребности Чукотки в электроэнергии, став надежным источником не только для города Певек, но и для региона в целом.

«В перспективе ПАТЭС обеспечит электроэнергией развитие предприятий по добыче золота, меди и других полезных ископаемых на территории Чукотки. Кроме того, ПАТЭС станет одним из опорных элементов инфраструктуры Северного морского пути. Ключевой задачей 2020 года является сдача объекта в промышленную эксплуатацию», — отметил директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций» Виталий Трутнев.

Напомним, плавучий энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» 23 августа вышел из Мурманска и 9 сентября прибыл в Певек. 19 декабря 2019 года ПАТЭС выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотки. После ввода в эксплуатацию атомная станция стала самой северной в мире, забрав этот титул у Билибинской АЭС.

ПАТЭС состоит из ПЭБ «Академик Ломоносов» и береговых гидротехнических сооружений. Станция оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме. В перспективе ПАТЭС должна заменить выводимые из эксплуатации генерирующие мощности Чаун-Билибинского энергоузла —Чаунскую ТЭЦ в Певеке и Билибинскую АЭС в Билибино.