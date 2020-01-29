В Надыме ЯНАО открыт новый спортивный комплекс

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29 января, состоялось открытие спортивного комплекса «Арктика» в Надыме.

В большом спортивном зале надымчане смогут играть в волейбол, баскетбол или футбол. Есть подсобные помещения, кабинеты, душевые, раздевалки и спортивные залы на втором и третьем этажах, бассейн с современной системой очистки. На первом этаже установлен подъемник для маломобильных граждан. На территории комплекса благоустроена зона отдыха, стоянка для автомобилей.

Название «Арктика» для спорткомплекса выбрали сами жители Надымского района, проголосовав за него на региональном портале «Живем на Севере».