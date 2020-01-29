В Мурманской области ввели в эксплуатацию ЛЭП для центра строительства морских сооружений «Новатэка»

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Состоялась церемония подачи напряжения на линии электропередачи 150 кВ компании «Россети Северо-Запад» для электроснабжения Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений — проекта ПАО «Новатэк» на западном берегу Кольского залива.

При реализации проекта было построено более 56 км линий электропередачи, проведена масштабная реконструкция действующих линий, впервые на Северо-Западе страны энергетики смонтировали 335 километров инновационного термостойкого провода российского производства с повышенной пропускной способностью и устойчивостью к гололеду и ветровым нагрузкам. Это обеспечит максимальную надежность электроснабжения стратегически важного потребителя.

«Россети Северо-Запад» — основной оператор, оказывающий услуги по передаче электроэнергии и присоединению к электросетям в Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, а также в республиках Карелия и Коми.

Председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон подчеркнул, что в Мурманской области компания «высадилась не на год-два, а пожизненно».

— Много внимания сейчас уделяется развитию арктического региона и энергетики в Арктической зоне России. Мы ведем большое строительство. На площадке работают в настоящее время порядка 9 тысяч строителей. Объект — ЦСКМС — планируем ввести в строй до конца года. Он обеспечит создание 12-15 тысяч рабочих мест в Мурманской области, — сказал Михельсон.На достигнутом стороны останавливаться не собираются.

В планах — дополнительный проект по предоставлению 40 кВ мощности для Кольсукой верфи. Об этом сообщил гендиректор компании «Россети Северо-Запад» Артем Пидник.