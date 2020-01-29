Студент-первокурсник вытащил из подмосковного пруда двоих тонувших мужчин

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Одногруппники узнали о его поступке через год

Иван Колыхалов, 18-летний студент подмосковного железнодорожного колледжа, спас двоих мужчин из-подо льда. Это произошло вечером 22 марта 2019 года. Иван гулял с девушкой по берегу водоёма в Пуршеве и заметил на льду что-то тёмное — оказалось, люди. Они уже не шевелились — в весеннем изломанном крошеве просто чудом держались на поверхности и были без сознания.

Над водоёмом есть мост, по нему прямо в этот момент шли люди. Но никто не обращал внимания на тонувших. Более того — на призыв Ивана о помощи тоже никто не откликнулся. Тогда парень один бросился в воду и вытащил обоих.

На берегу он понял, что люди еще живы. У одного из мужчин пульс бился едва-едва, Иван сделал ему массаж сердца, вызвал «скорую». Потом помог медикам поднять пострадавших по крутому спуску наверх, к машине. Все действия совершал чётко и правильно, без намёка на панику. Иван считает, что сконцентрироваться ему помогли занятия в военно-патриотическом кружке и учёба в кадетском корпусе.

Может, настоящему мужеству в экстремальной ситуации и нельзя научиться в школе, но Иван говорит, что все его друзья по отряду поступили бы так же.

Ивана наградили 27 декабря в МЧС. А в середине января из ведомства в колледж пришло благодарственное письмо

В середине января 2020 года в железнодорожный колледж пришло письмо из МЧС. Новость о том, что 18-летний студент Иван Колыхалов награждён за проявленную смелость, отвагу и самоотверженность медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах», стала для него самого полной неожиданностью. Одногруппники и преподаватели Ивана не знали о его подвиге, но удивились только загадочному происшествию, в результате которого двое мужчин почти утонули в ледяной воде. В характере, выдержке и стойкости Ивана они были уверены и до произошедшего!

Иван Колыханов учится на отделении эксплуатации подвижного состава и мечтает водить «Ласточку». В его семье на железной дороге работает старший брат, работал прадед и другие родственники.

Проект «Подвиги» — это истории о людях, которые по роду профессиональной деятельности или по зову сердца приходят на помощь другим людям и становятся настоящими героями.