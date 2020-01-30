На Гайской птицефабрике запустили комбикормовый завод стоимостью 586 миллионов

© vgae.ru

Открытие собственного цеха по производству кормов для птицы состоялось в СПК «Птицефабрика Гайская» 29 января.

В строительство вложено 586 млн руб. Из них 44 млн руб. составили средства птицефабрики и 542 млн руб. — кредит.

Мощности комбикормового завода позволяют производить 20 тонн кормов разных модификаций в час.

На Гайской птицефабрике выстроена хорошая производственная цепочка: есть собственный комбикормовый завод, инкубаторий, убойный цех и переработка.

Завод позволит не только полностью закрыть потребности птицефабрики, но и обеспечит сбалансированными кормами сельхозпредприятия региона.

В настоящее время на предприятии работают 844 человека, из них 30 специалистов нового подразделения. Средняя заработная плата на птицефабрике составляет 27 тыс. рублей.

Отметим, по информации на 1 января 2020 года на СПК «Птицефабрика Гайская» имелось 1 млн 121 тыс 250 голов птицы (104,3% к уровню 2019 года).

За 2019 год предприятие реализовало 959,3 тонны мяса птицы всех видов. Её доля в областном производстве составляет 2,7%.