Ракетный комплекс «Бал» поступил на Каспийскую флотилию

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Торжественная передача Берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» Каспийской флотилии состоялась в Дагестане, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

БРК «Бал» предназначен для береговой обороны мест постоянной дислокации кораблей, обеспечивающих безопасность в акватории Каспийского моря и сухопутных подразделений КФл.

БРК «Бал» расположен на шасси высокой проходимости МЗКТ-7930, что позволяет занимать огневые позиции на неподготовленном побережье.

БРК «Бал» обеспечивает поражение надводных целей ПКР типа Х-35 (Х-35У) в диапазоне дальностей 7-120 (7-260) км при удалении стартовой позиции от берега до 10 км. Время развертывания и готовности комплекса на новой позиции не превышает 10 минут. С полным боекомплектом (64 ракеты) комплекс может передвигаться по шоссе (бездорожью) со скоростью до 60 (20) км/ч при запасе хода без дозаправки не менее 850 км.

На ти­по­вом ва­ри­ан­те СПУ раз­ме­ща­ет­ся 8 ТПК. Пуск ра­кет мо­жет осу­ще­ст­в­лять­ся из-за ес­те­ст­вен­ных и ис­кус­ст­вен­ных пре­пят­ст­вий вы­со­той до 1000 м. Стрель­ба мо­жет вес­тись оди­ноч­ны­ми ра­ке­та­ми или зал­пом с лю­бой пус­ко­вой ус­та­нов­ки (от 2 до 8 ра­кет). Ин­тер­вал ме­ж­ду пус­ка­ми — не бо­лее 3 се­кунд. Мак­си­маль­ное ко­ли­че­ст­во ра­кет в зал­пе — 32.

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