Ракетный комплекс «Бал» поступил на Каспийскую флотилию
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Торжественная передача Берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» Каспийской флотилии состоялась в Дагестане, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
БРК «Бал» предназначен для береговой обороны мест постоянной дислокации кораблей, обеспечивающих безопасность в акватории Каспийского моря и сухопутных подразделений КФл.
БРК «Бал» расположен на шасси высокой проходимости МЗКТ-7930, что позволяет занимать огневые позиции на неподготовленном побережье.
БРК «Бал» обеспечивает поражение надводных целей ПКР типа Х-35 (Х-35У) в диапазоне дальностей 7-120 (7-260) км при удалении стартовой позиции от берега до 10 км. Время развертывания и готовности комплекса на новой позиции не превышает 10 минут. С полным боекомплектом (64 ракеты) комплекс может передвигаться по шоссе (бездорожью) со скоростью до 60 (20) км/ч при запасе хода без дозаправки не менее 850 км.
На типовом варианте СПУ размещается 8 ТПК. Пуск ракет может осуществляться из-за естественных и искусственных препятствий высотой до 1000 м. Стрельба может вестись одиночными ракетами или залпом с любой пусковой установки (от 2 до 8 ракет). Интервал между пусками — не более 3 секунд. Максимальное количество ракет в залпе — 32.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/tMCtDGanT_w
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