На заводе АО «Оптрон-Ставрополь» налажено производство новых видов полупроводников

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Серийное производство кремниевых выпрямительных высокочастотных быстровосстанавливающихся диодов было налажено на заводе АО «Оптрон-Ставрополь». Первые партии продукции уже поступили заказчикам.

На сегодняшний день завод «Оптрон» является единственным в России предприятием, выпускающим роторные кремниевые выпрямительные диоды, отвечающие категории качества ВП (приёмка товара осуществляется военным представительством).

В 2019 году завод расширил ассортимент продукции: в линейке силовых полупроводниковых приборов появились ещё и кремниевые выпрямительные высокочастотные быстровосстанавливающие диоды на токи от 50А до 150А. Такой тип полупроводников используется при производстве инверторных сварочных аппаратов и выпрямителей.

АО «Оптрон-Ставрополь» специализируется на производстве силовых полупроводниковых приборов. Выпускаемая продукция применяется для преобразования и регулирования электрической энергии в разных отраслях промышленности: атомной энергетике, нефтегазовом оборудовании, медицинской технике, системах электропривода, системах управления, робототехнике и др.

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