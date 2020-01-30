Пересадочный узел открыли в Москве между станцией МЦК «Лихоборы» и платформой НАТИ

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30 января в Москве открыли новый пересадочный узел, который связывает платформу НАТИ Октябрьской железной дороги и станцию Московского центрального кольца «Лихоборы»

За последние годы в столице построили восемь современных транспортных узлов, которые сделали пересадки с радиальных направлений на МЦК более удобными. При этом количество пассажиров на новых пересадочных узлах выросло почти в три раза.

Последний из них — «НАТИ — Лихоборы», открываемый в рамках этого проекта, обеспечивает комфортную пересадку пассажиров Ленинградского направления на МЦК и обратно.

Возводить пересадочный узел у станции МЦК «Лихоборы» начали еще во втором квартале 2018 года. Всего строительство заняло чуть больше 1,5 лет. Проектировщиком выступил институт «Мосжелдорпроект», а генподрядчиком — ООО «Эпоха Возрождения».

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За это время построили новый пассажирский вестибюль на платформе НАТИ, а также полностью перестроили вестибюль станции «Лихоборы», возвели связывающий их надземный пешеходный переход через Северо-Восточную хорду длиной 85 метров. Общая площадь построенных сооружений составила 2,7 тысячи м2.

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Также было проведено комплексное благоустройство и озеленение прилегающей территории. Так, построили новый участок дороги, обустроили тротуары. Появились газоны и были высажены более 100 деревьев и кустарников.

Благодаря реализации данного проекта пересадка теперь будет осуществляться в теплом контуре, а путь между платформами ОЖД и МЦД сократился с 450 до 100 метров (с 7-10 до 2 минут).

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На сегодняшний день станцией «Лихоборы» пользуются более 12 тысяч пассажиров в день. С появлением удобной пересадки к концу года их количество может увеличиться примерно в два раза — до 20 тысяч. Это позволит частично снизить нагрузку на Ленинградский вокзал, станции метро «Комсомольская» и «Петровско-Разумовская», а также сократить поток автотранспорта, следующего в центр города. Роль нового пересадочного узла возрастет после открытия диаметра МЦД-3 «Зеленоград-Раменское».

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