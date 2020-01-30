«АгроТерра» запустила семенную линию сои в Курской области

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Группа компаний «АгроТерра» запустила в эксплуатацию семенную линию на базе своего элеваторного комплекса в поселке Камыши (Курская область). Пропускная способность линии — 10 тонн семян в час, что позволяет оперативно обеспечивать качественным семенным материалом не только хозяйства компании, но и заказчиков.

«В 2019 году мы внедрили сквозную систему контроля качества на всех этапах производства семян: от протравки и выращивания до уборки и хранения. Семенная линия стала завершающим этапом этой работы. Это одна из немногих линий в России, которая оборудована с упором на бережное обращение с соей. Большинство семенных линий в стране настроены на пшеницу, иногда их используют для обработки сои, но о травмируемости сои в этом случае мало кто задумывается. А мы ставили для себя главной целью — максимальное качество. Как результат, по чистоте показатели качества у нас выше ГОСТа, а травмируемость семян составляет всего 2%, в то время как по стандартам она должна быть не выше 4%", — отметил Игорь Петров, директор по производству.

© agroterra.ru

В прошлом году компания заняла соей почти 62 тыс. га — примерно 35% от всех своих посевных площадей.

При этом часть хозяйств, отметил эксперт, отдано под семеноводство: 19,6 тыс. га под посевы семян, 8,8 тыс. га — под экспериментальные поля, так что товарной сои стало меньше. Семеноводство, по словам Александра Дащенко, в ГК «АгроТерра» было специально выделено в отдельное направление именно для производства высококачественного посевного материала.

В этом году, по его мнению, показатели качества обещают быть на высоком уровне, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Никто не ожидал столько осадков в Тульской и Пензенской области. Однако такая погода оказала хорошую услугу специалистам компании: затяжные дожди в июле напитали сою влагой, а сухая и солнечная погода последних недель довершила процесс созревания как раз к активной фазе уборки.

По словам Александра Дащенко, чтобы снизить риски негативного воздействия погодных факторов, «АгроТерра» старается сосредоточить поля в тех регионах, где климат более ровный. Кроме того, компания использует свои метеостанции и несколько сервисов прогноза погоды

«12 лет назад мало кто верил, что мы сможем выращивать сою отличного качества в Центральном Черноземье. Сегодня мы готовы поставлять заказчикам не только товарную сою, но и её семена. Высокий спрос повлиял на наше решение автоматизировать процесс производства семян», — говорит директор группы «АгроТерра Интегратор» Александр Дащенко.

В будущем «АгроТерра» готова расширять семенную линию, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны агробизнеса.

© agroterra.ru