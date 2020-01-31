Житель Арзамаса собирает компьютеры и дарит их детям из многодетных семей

Дмитрий Волков, 32-летний житель Арзамаса, собирает из старых комплектующих вполне рабочие компьютеры и дарит технику детям из малообеспеченных и многодетных семей.

Для себя Дмитрий почти всю жизнь собирал компьютеры сам — с техникой он на «ты» и считает, что лучше не переплачивать за дорогие модели, если можешь собрать не хуже.

Около года назад он наткнулся в соцсетях на объявление: малоимущая семья готова принять в дар ненужные вещи и технику. Дмитрий приехал к ним в гости, познакомился с детьми и родителями, а потом вернулся с подарком — своим личным компьютером. С тех пор он стал регулярно собирать компьютеры из списанных комплектующих и отдавать их нуждающимся — осознал, что в его силах помогать людям.

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Дмитрий создал сообщество «С Мира По Нитке Детям Арзамас» @pc_detyam_arzamas и через группу стал собирать ненужные компьютеры на разбор. Люди активно начали предлагать ему отслужившую свой век технику, многие привозили детали сами.

Сейчас, когда у Дмитрия в запасе довольно широкий выбор комплектующих, он может собрать компьютер всего за 3 часа. В среднем раз в неделю в Арзамасе одна нуждающаяся семья получает компьютер от Волкова.

По образованию наш герой — мастер отделочных работ. Работал грузчиком, рабочим сцены в театре. В ближайших планах — найти помещение под мастерскую, так как дома, по словам жены, настоящее царство аппаратуры.

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