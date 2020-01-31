«НПО машиностроения» в 2019 году передало российскому флоту 55 ракет «Оникс»

Реутовское «НПО машиностроения» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») в 2019 году передало ВМФ России 55 противокорабельных крылатых ракет «Оникс». Об этом сообщил ТАСС в пятницу генеральный директор — генеральный конструктор компании Александр Леонов.

«В рамках гособоронзаказа в 2019 году было поставлено три дивизионных комплекта [БРК «Бастион"] и 55 единиц противокорабельных крылатых ракет «Оникс», — сказал он, добавив, что «производство БРК «Бастион» в 2020 году продолжается». В частности, в прошлом году дивизионный комплект БРК поступил на вооружение Тихоокеанского флота.

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Стандартно в состав дивизиона К-300 «Бастион-П» входит 4 самоходные пусковые установки К-340П с двумя транспортно-пусковыми стаканами, 1-2 машины боевого управления ПБРК, 1 машина обеспечения боевого дежурства (МОБД) и 4 транспортно-заряжающие машины. Данные комплексы состоят на вооружении береговых войск всех 4 флотов.

Леонов отметил, что продолжается работа в рамках совместного с Индией предприятия «Брамос». По его словам, в течение прошлого года был проведен ряд успешных пусков крылатых ракет «Брамос», в том числе авиационной версии.