Пензенский машиностроительный завод отправил в Европу первую партию моечных машин

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Пензенский машиностроительный завод «Мизотти» продолжает ликвидировать географические пробелы на карте распространения своей продукции. Моечные машины «Моторных технологий» хорошо известны в России и странах ближнего зарубежья, здесь пензенский бренд давно и прочно завоевал лидерские позиции.

Расширение производства, открытие в 2019 году нового цеха, использование современных финансовых технологий позволили «Мизотти» выйти на европейский рынок.

— Турне по крупнейшим европейским промышленным выставкам удалось капитализировать. Теперь сеть наших партнеров существенно расширена. Первая партия оборудования отправлена в Европу, — поделилась новостью руководитель завода Ольга Изранова.

Покорение Европы началось со скандинавской страны. Шведская компания Vico AB со дня на день получит свой заказ.

Отправке груза предшествовала большая работа по формированию алгоритма доставки, поскольку он отличается от поставок в пределах СНГ. На подходе соглашение с немецкими и английскими партнерами.