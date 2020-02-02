ЦНИИ «Робототехники и технической кибернетики» начал поставки спецслужбам робота сапера «Капитан»
Робота разработали в ЦНИИ «Робототехники и технической кибернетики». Взрывотехнический функционал обеспечен новым манипулятором. У манипулятора грузоподъемность до 20 кг, на него возмозможно закрепить оборудование для дистанционного уничтожения потенциально взрывоопасных предметов — гидродинамические разрушители.
Робот в новой модификации сохраняет свою модульную конструкцию. На него можно навесить различный инженерный обвес: ножевые тралы, щупы, ножницы и другие устройства.
Пока робот поставляется только спецслужбам, но интерес к нему проявляют и военные специалисты. Робот, например, проходил апробацию в ЦНИИ Инженерных войск в п. Нахабино Московской области. Специалисты, дали положительную оценку изделию.
Малогабаритный робототехнический комплекс «Капитан» помимо взрывотехнических функций может служить для ведения оптической и акустической разведок, обследованию транспортных средств и помещений, а также поддержку подразделений при проведении антитеррористических операций с применением огневых средств поражения противника: РПО, РПГ-26, ПКТМ, АС Вал.
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