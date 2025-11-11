Ученые Пермского политехнического университета (член Национальной ассоциации участников рынка робототехники) разработали уникальную программу, которая с большой вероятностью станет прорывом в создании медицинских имплантатов. Этот цифровой конструктор позволяет моделировать искусственные кости, полностью повторяющие естественную структуру живой человеческой кости.

Главное преимущество такого метода состоит в том, что имплантат не просто приживается в теле человека, а буквально становится частью живой ткани, помогая ей восстанавливаться.

Как это работает? Программа берет данные из КТ пациента, и на их основе проводит глубокий анализ. Искусственный интеллект подбирает идеальные параметры будущей конструкции: нужную пористость, толщину внутренних элементов и общую прочность. Эта разработка решает основную проблему, с которой сталкивается традиционная медицина: несоответствие прочности и биологических свойств имплантатов, что часто вызывало осложнения и отторжение.

Сейчас проект готовится к доклиническим испытаниям. Эксперты уже рассматривают его как основу для создания целого ряда новых решений в различных областях медицины, включая стоматологию и челюстно-лицевой хирургию. Этот инструмент обещает существенно повысить эффективность и безопасность операций по восстановлению костных тканей, открывая путь к более быстрому и качественному выздоровлению пациентов.