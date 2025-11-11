MAX
Инженеры четырех российских компаний создали прототип антропоморфного робота

Инженеры сразу из четырех компаний — «Промобот», «Айдол», «Дабл ю экспо» и «Корпорация роботов» — продумали и создали прототип антропоморфного робота, обладающего «умной» архитектурой. Последняя как раз относится к российскому производству.

Робот, по словам создателей, может видеть, научился распознавать объекты и даже выполняет базовые движения. В перспективе обучение робота ходьбе, различным манипуляциям, речи и навыку самообучения путем взаимодействия с внешней средой.

Уровень локализации разработки в настоящее время достигает 73%. Целевой показатель для инженеров в ближайшем будущем — 92% за счет российских серверных мощностей и технологий именно локальных вендоров.

