Российская косметическая компания начала поставки инновационных продуктов в Японию

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Научно-производственный центр «Микромир» выходит на внешние рынки с косметической продукцией на основе бактериофагов — живых вирусов, атакующих бактерии.

В конце декабря 2019 года научно-производственный центр «Микромир» запустил поставки инновационных средств гигиены и лечебной косметики на основе бактериофагов (вирусов, которые избирательно поглощают бактериальные клетки в человеческом организме) в Японию.

Компания приступила к поставкам геля для нормализации микрофлоры полости рта «Фагодент», его стоимость в России колеблется в районе 900 рублей, а в Японии — 2000 рублей. Первая отправленная партия составила 40 тыс. флаконов — это месячный объем продаж «Микромира» в РФ.

Научно-производственный центр уже собирается выйти на рынки ЕС и США. Также в компании объяснили, что на первых этапах доля экспорта в продажах «Микромира» будет составлять 10%. Ниша для производства средств на основе бактериофагов сейчас свободна как в России, так и за рубежом, а в Японии существует спрос именно на инновационные продукты.

Эксперты научно-производственного объединения «Микроген» рассказали, что бактериофаги составляют 22% от годовой реализации фармацевтических продуктов. В компании увеличение их популярности связывают с ростом устойчивости бактерий к антибиотикам. Также в «Микрогене» напомнили, что выпуск лекарств на основе бактериофагов является частью мер по предупреждению распространения антимикробной резистентности до 2030 года, принятую федеральным правительством.