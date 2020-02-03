Электропоезд «Ласточка» запустили между Калининградом и Светлогорском

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Электропоезд повышенной комфортности «Ласточка» запустили между Светлогорском и Калининградом. Количество таких составов в регионе увеличилось до пяти, сообщила в понедельник пресс-служба Калининградской железной дороги (КЖД, входит в РЖД).

«3 февраля электропоезд ЭС2Г „Ласточка“ выполнил свой первый регулярный рейс по маршруту Светлогорск — Калининград», — говорится в сообщении пресс-службы.

До настоящего времени на маршрутах, связывающих Калининград с приморскими курортами области, курсировали четыре таких состава. Новая «Ласточка» прибыла в Калининград в конце января и до начала регулярной работы на калининградской магистрали совершила несколько технических рейсов. До конца февраля на калининградскую магистраль выйдет еще один новый состав и на полигоне КЖД будут работать шесть таких поездов.

Четыре поезда «Ласточка» курсируют в направлении приморских курортов Зеленоградск и Светлогорск. Областные власти сделали заказ на их использование с учетом роста турпотока во время чемпионата мира по футболу. После завершения игр поезда было решено оставить в регионе. По данным КЖД, поезда этой серии пользуются популярностью у жителей региона. За полтора года работы они перевезли более 4,5 млн пассажиров.