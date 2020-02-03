В Новокузнецке Кемеровской области открыли новую школу

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В Заводском районе Новокузнецка открыли школу № 81. Трехэтажное здание из четырех блоков общей площадью 17 000 квадратных метров рассчитана на 825 учеников. Она вмещает два спортзала, тренажерный зал, зал для хореографии, издательский центр, мастерскую дизайна, инженерный класс и столовую на 420 мест. Здание оборудовано системой безопасности, способной отслеживать движения ребенка в помещениях и во дворе.

История школы

Школа № 81 им. Евгения Стародуба была первой, построенной в Заводском районе. Здание возвели в далёком 1960 году.

Сейчас от старого здания ничего не осталось. В 2011 году выяснилось, что здание непригодно и в оперативном порядке решили закрыть её, а детей (768 человек) распределили по соседним учебным заведениям — школы № 33, 49 и 79.

Весной 2012 здание снесли. Построить новую школу рассчитывали уже в 2013 году. Но потом срок увеличился до трёх лет и в итоге столось уже в 2020 году.

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