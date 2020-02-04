В Самарской области запущена первая очередь комплекса по выращиванию грибов

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30 января в с. Богдановка Кинельского района запущена первая очередь фабрики ООО «НПО — Биогрин», на которой выращивают вешенки. Мощность нового производства — 7 тонн грибов и 15 тонн высокопродуктивного субстрата в сутки.

В первую очередь предприятия инвестировано 600 млн рублей. Создано более 50 рабочих мест. Ещё 130 новых рабочих мест появится после открытия второй производственной линии.

Комплекс работает по трём основным направлениям. Это продажа посевного материала — мицелия, а также инкубированного субстрата, востребованного предприятиями, обладающими только климатическими камерами для выращивания грибов. Поставка продукции предполагается в регионы России и страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе на европейский рынок.

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На предприятии применяется стерильная технология приготовления субстрата и мицелия. Субстрат изготавливают из лузги подсолнечника, соломы, перьевой муки, мела, гибса и воды. Используется местное сырье, кроме перьевой муки, которую привозят из Белгородской области. Эти два цикла совмещаются с циклом выращивания грибов. Как рассказал главный технолог «НПО — Биогрин» Игорь Родин, стерильная технология позволяет выращивать почти все грибы (около сорока видов), которые можно культивировать, за исключением шампиньонов. Пока на заводе производится только вешенка обыкновенная.

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Это второй крупный проект по выращиванию грибов в регионе. Ранее в 2018 году в Кинельском районе было запущено производство по выращиванию шампиньонов. Новый завод обеспечит производство субстрата и мицелия, которые могут быть востребованы предприятиями малого бизнеса, что будет способствовать их развитию. Субстрат может стать экспортно ориентированным продуктом, как основа для выращивания грибов. Его реализация возможна в странах ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в странах Европы.

На предприятии уже думают о создании второй очереди, которая оценивается в 2,2 млрд рублей. Прогнозируемая мощность — 40 тонн грибов и 60 тонн субстрата в сутки. Планируется выращивать вешенку степную (королевскую), шиитаке, опята. С реализацией второй очереди проекта объемы субстрата и мицелия будут увеличиваться.