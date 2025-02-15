В Самарской области заработала новая ферма КРС

© dairynews.ru

История предприятия в селе Домашка Кинельского района Самарской области началась больше года назад, когда его руководство приобрело ферму с «молочным» поголовьем. Хозяйство решили развивать за счет освоения нового, мясного направления.

За несколько месяцев возвели крытое помещение, рассчитанное на 500 буренок, оборудовали кормовой стол и даже забетонировали подходы к нему, чтобы сохранять в загоне чистоту. Здесь же открыли «палаты совместного пребывания» для отелившихся коров с их малышами.

В конце прошлого года на ферму заехали 150 герефордов и 97 ангусов. Все они прошли тщательный отбор — лучших из лучших зоотехники закупали в нескольких регионах.К ценным породам — особый подход. Все животные регулярно проходят тщательный медицинский осмотр. А их рацион питания составляет специализированная компания на основе анализов и с учетом особенностей здоровья.

Корма в хозяйстве заготавливают самостоятельно. Для этого купили новый комбайн Ростсельмаша и построили силосную яму на 12 тыс. тонн. Теперь коровы ежедневно получают свежий микс силоса, сенажа, дробленой кукурузы и зерна.

В ближайшие годы в хозяйстве планируют получить средства на масштабную модернизацию производства.

Полностью будет реконструирован молочный комплекс. Сейчас он насчитывает 205 голов, а к 2026 году их число увеличат до 600. Маточное поголовье мясных пород вырастет в три раза — до 1,5 тыс. голов. На предприятии откроют свой цех забоя и переработки для производства так называемого потребительского и премиального мяса.

Стоимость работ составит около 200 млн рублей.

Расширение производства потребует и увеличения штата. Как и вся отрасль, пока предприятие ощущает нехватку кадров. Здесь ждут механизаторов, ветврачей и зоотехников. Своим работникам в «Парфеновском» предлагают высокие зарплаты, которые регулярно индексируются. Для молодых специалистов без опыта есть возможность обучения. А при необходимости новым сотрудникам предоставят жилье. Для этих целей уже закупили и отремонтировали семь квартир, в том числе рассчитанные на большие семьи «трешки».В будущем в планах также с помощью господдержки построить общежитие и многоквартирные дома для работников сельхозпредприятия.

Заведующий фермой Артем Зинченко с супругой Людмилой, которая работает в хозяйстве зоотехником, стали одними из первых новоселов.- Для работников создаются комфортные условия. Автоматизируются многие процессы, физического труда становится меньше, он легче, — отмечает Артем. — Приобретается жилье, будет строиться общежитие. Мы расширяемся и не собираемся на этом останавливаться.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен