Забайкальская пригородная пассажирская компания ввела в эксплуатацию два новых электропоезда ЭП3Д. Как сообщает службы корпоративных коммуникаций Забайкальской железной дороги, эксплуатироваться новые составы будут на маршрутах Чита — Карымская и Чита — Могзон.

Подвижной состав оборудован мягкими комфортабельными креслами, климатическими системами кондиционирования воздуха, электронными информационными табло, биотуалетными комплексами, подъемником для маломобильных пассажиров.

С целью повышения комфорта проезда пассажиров интерьеры вагонов электропоездов выполнены с применением современных шумоизоляционных материалов.

В вагонах предусмотрены дополнительные средства безопасности: лестница-трап для выхода из поезда при аварийных ситуациях, звуковая и световая индикация закрытия и открытия дверей. Во всех вагонах установлены камеры видеонаблюдения, с помощью которых локомотивная бригада может оперативно контролировать ситуацию в салонах и тамбурах для принятия необходимых мер реагирования (вызов пожарного расчёта, полиции, медицинского персонала и т. п. ) при возникновении нештатных ситуаций.

Лобовая часть головных вагонов оборудована аварийной крэш-системой, которая защитит локомотивную бригаду и пассажиров в случае столкновения поезда с препятствием.

Стоимость проезда в новых электропоездах останется без изменений.

В 2020 году ожидается поступление еще трех таких электропоездов.