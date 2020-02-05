В Уфе открылся новый бассейн

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В уфимском микрорайоне «Инорс» открылся первый Центр спортивного плавания. В его 25-метровом бассейне будут обучать плаванию детей. Сюда же смогут прийти, чтобы поплавать и отдохнуть все желающие, независимо от возраста. Пропускная способность этого бассейна в Калининском районе Уфы превышает 700 человек в сутки.

Строительство Центра спортивного плавания общей площадью 3 тысячи квадратных метров началось в 2017 году.

Сметная стоимость строительства объекта составила 151 млн рублей. Из них 135 млн рублей выделены из республиканского бюджета, 16 млн — из федерального бюджета в рамках масштабного проекта «Спорт — норма жизни».

На первом этаже Центра спортивного плавания расположены бассейн с четырьмя дорожками, вестибюль, гардероб, кабинет врача, различные административные помещения, кабинеты для тренеров, комнаты для персонала, а также раздевалки, душевые, лаборатория и технические помещения.

На втором этаже находятся тренажерный зал, трибуны бассейна на 100 мест, а также различные вспомогательные помещения.

© bashinform.ru

© ufaved.info

© ufaved.info