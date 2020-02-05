В Мурманской области открылся новый детский сад на 75 мест

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В Полярном открылся новый детский сад на 75 мест. Современное дошкольное учреждение было построено в рамках реализации национального проекта «Демография».

Это третий новый детский сад, построенный в рамках нацпроекта «Демография».

Всего в детском саду предусмотрено четыре группы для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.

Групповые комнаты имеют отдельный вход, раздевалки оснащены сушильными шкафами, также предусмотрены помещения для колясок и санок. Кроме того, в детсаду оборудован зал для физкультурных и музыкальных занятий, есть медкабинет и пищеблок, внутри и снаружи здания установлена система видеонаблюдения. Прогулочные площадки для детей оснащены защитными навесами и малыми игровыми формами.

При строительстве здания особое внимание было уделено системе отопления. Во всех помещениях, помимо температуры воздуха, можно контролировать температурный режим пола. Кроме того, в новом детском саду оборудован зал для физкультурных и музыкальных занятий, есть медицинский кабинет и пищеблок, внутри и снаружи здания установлена система видеонаблюдения. Прогулочные площадки для детей оснащены защитными навесами и малыми игровыми формами.

Яркий снаружи, светлый внутри, вызывающая позитив атмосфера, маломобильные группы, есть даже ясельная группа для детишек до года, учтены все современные параметры, — так можно охарактеризовать эту замечательную обитель для юных северян, которая вчера приняла своих первых воспитанников. Сам детский сад «Умка» функционирует давно. Раньше он находился в жилом доме, и только сейчас получил отдельное здание.

— У нас очень сильный педагогический коллектив, практически все члены которого имеют квалифицированные категории и стаж, — рассказывает заведующая дошкольным учреждением Оксана Шарова.

Это третий новый детский сад, построенный в рамках нацпроекта «Демография». Еще два — в Печенге и Североморске также уже работают.

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